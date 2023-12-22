Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов перед выступлениями

Экс-глава США призвал проверить президента Байдена на наркотики.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Джо Байден появляется на публике под воздействием стимуляторов. Такое мнение член Республиканской партии, кандидат на место лидера Белого дома на выборах в 2024 году сделал в эфире шоу иностранного журналиста Хью Хьюитта. По словам политика, действующему лидеру страны каким-то образом помогают чувствовать себя бодро, хотят тот большую часть времени выглядит так, как будто сейчас заснет. Однако затем политик внезапно выходит к аудитории и не слишком хорошо выступает перед ней. Трамп предложил проверить своего коллегу на состояние наркотического опьянения.

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Фото и видео: YouTube / Hugh Hewitt