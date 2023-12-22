Трамп: ситуация с нелегалами из-за Байдена стала кровавой баней

Экс-лидер Белого дома прокомментировал миграционную политику Байдена.

Ситуация с нелегальными мигрантами на территории становится кровавой баней, ответственность за которую несет действующий глава государства Джо Байден. Соответствующее заявление сделал его предшественник по Белому дому, кандидат на место в администрации на выборах 2024 года, член Республиканской партии Дональд Трамп. Политик выступил перед избирателями в штате Мичиган. Член Республиканской партии заметил, что теперь каждый штат и город в США является приграничными, поскольку ситуация с беженцами затронула всю страну. Он добавил, что в страну проникают преступники со всего мира и даже лица, которые содержались в психиатрических больницах.

Я объявляю о кровавой бане на границе. Вот, что происходит - кровавая баня… Она разрушает нашу страну. Байден принес резню, убийства и хаос со всего мира и сбросил это прямо на наш задний двор... Дональд Трамп, экс-глава США

Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах.

Фото и видео: YouTube / Sky News