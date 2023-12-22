Макрон усомнился в шансах Трампа победить на выборах

Глава Франции полагает, что экс-президент США не сможет снова получить место в Белом доме.

Французский президент Эммануэль Макрон усомнился в том, что бывший лидер Белого дома, кандидат от Республиканской партии на американских президентских выборах 2024 года Дональд Трамп может победить своего оппонента из Вашингтона. Соответствующее заявление европейский политик сделал в эфире местного телеканала France 2. Ведущие шоу задали высокопоставленному гостью вопрос о том, может ли экс-глава США сыграть роль посредника и поддерживать диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

Насколько я информирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом США. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Франция не поддержит противоречащие международному праву решения по активам РФ.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron