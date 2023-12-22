Франция не поддержит противоречащие международному праву решения по активам РФ

Эмманюэль Макрон оценил инициативу ЕК по получению прибыли от замороженных средств РФ в ЕС.

Париж не готов поддержать решения, связанные с использованием замороженных российских активов в том случае, если они не будут соответствовать международному праву. Соответствующее заявление французский президент Эмманюэль Макрон сделал в рамках выступления на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Петром Фиалой. Глава государства позитивно оценил предложение Европейской комиссии о введении налога на доход от реинвестиции замороженных в ЕС российских активов. Такая прибыль может составить от трех до пяти миллиардов евро ежегодно.

Мы не поддерживаем меры, которые не соответствуют международному праву. И мы против того, чтобы начинать дебаты, которые, я считаю, ослабят Европу, где находятся многие из этих активов. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во вторник упоминал о том, что ЕС должен использовать доходы от замороженных активов России в целях финансирования своей военной промышленности, что поможет ВСУ на фронте.

Макрон призвал европейцев не ограничивать себя в поддержке Украины.

Фото и видео: YouTube / Élysée