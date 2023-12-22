Макрон призвал европейцев не ограничивать себя в поддержке Украины

Глава Франции оценил свои слова о необходимости поддержать ВСУ.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что странам европейского региона не следует налагать на себя ограничения, говоря о помощи Вооруженным силам Украины. Это необходимо ради того, чтобы не допустить распространения пораженческих настроений. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Петром Фиалой. Политик прокомментировал свои же слова о возможности отправки военнослужащих для поддержки ВСУ на поле боя.

Уже два года мы раскрываем масштабы уже поставленного оборудования и суммы, на которые оно уже поставлено. Можем ли мы отвернуться и считать, что все может продолжаться так, как есть? Я так не думаю. И поэтому необходимо совершить стратегический скачок вперед. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Француз добавил, чтоникогда не говорил о том, что консенсус между международными союзниками по этому вопросу достигнут, однако считает, что было важно публично поднять данную тему.

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Фото и видео: YouTube / Élysée