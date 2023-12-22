Макрон: Запад планирует привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву

В Париже оценили важность отправки ВСУ снарядов.

Западные союзники украинских властей намерены изучить возможность привлечения третьих стран для поставок боеприпасов армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце по результатам конференции, посвященной поддержке государства в региональном кризисе. Иностранный политик отметил, что считает "приоритетом приоритетов" отправку для ВСУ артиллерийских снарядов.

Мы намерены использовать до конца наши запасы и составим перечень третьих стран, которые могли бы быть привлечены к поставкам боеприпасов. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон заявил о создании коалиции по поставкам дальнобойного вооружения Украине.

Фото и видео: YouTube / Élysée