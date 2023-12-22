Макрон заявил о создании коалиции по поставкам дальнобойного вооружения Украине

Глава Франции рассказал о решении, одобренном на мероприятии в Париже.

Международные союзники киевского режима от коллективного Запада сформировали коалицию по поставкам Вооруженным силам Украины дальнобойного вооружения. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце по результатам конференции, посвященной поддержке Украины. Иностранный политик напомнил СМИ, что ранее было создано восемь подобных коалиций, посвященных поставкам отдельных видов боеприпасов.

Мы создаем девятую коалицию, которая будет заниматься поставками ракет и бомб средней и большой дальности. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон заявил, что Франция не ведет переговоры о поставках на Украину своих истребителей.

Фото и видео: YouTube / Élysée