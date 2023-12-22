Макрон заявил, что Франция не ведет переговоры о поставках на Украину своих истребителей

В Париже оценили вероятность отправки самолетов Mirage для помощи ВСУ.

Франция сейчас не ведет переговоры о возможности поставок Киеву своих истребителей Mirage. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце по результатам конференции, посвященной поддержке Украины. Таким образом иностранный политик ответил СМИ на вопрос о том, обсуждается ли властями Елисейского дворца данные поставки для Вооруженных сил Украины. Глава страны отметил, что в Париже сосредоточили свое внимание именно на подготовке летчиков.

Сегодня мы не ведем переговоры о поставках истребителей Mirage. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон призвал союзников Украины придать новый импульс поддержке Киева.

Фото и видео: YouTube / Élysée