В Германии продолжат курс на поддержку ВСУ.

В украинском вопросе немецкое правительство принимает такие решения, которые не способствуют обострению отношений между Россией и Североатлантическим военным альянсом. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на традиционной летней пресс-конференции в Берлине с местными журналистами. Транслировал мероприятие телеканал Phoenix.

Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО. Олаф Шольц, канцлер Германии

Иностранный чиновник добавил, что власти в Берлине и дальше будут поддерживать киевский режим. При этом Олаф Шольц добавил, что не исключает возможности участия российских представителей в следующей мирной конференции по Украине.

Шольц сделал дерзкое заявление о России.

Фото и видео: YouTube / phoenix