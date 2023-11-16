Шольц сделал дерзкое заявление о России

В Германии снова обвинили Россию в отсутствии стремления политического урегулирования украинского кризиса.

Немецкий канцлер Олаф Шольц обвинил российское руководство "отказе от диалога" по мирному урегулированию регионального конфликта на Украине. Такое высказывание европейский политик допустил во время своего выступления в местном Бундестаге. В комментариях в социальной сети X пользователи из германии обвинили главу правительства в отрицании реальности. Они поинтересовались, хочет ли сам Олаф Шольц мира и обвинили его в разжигании кризиса.

Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией", — утверждает он. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц призвал Запад сделать все возможное для укрепления ПВО Украины.

Фото и видео: X / Bundeskanzler Olaf Scholz