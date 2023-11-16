Шольц сделал дерзкое заявление о России

Немецкий канцлер Олаф Шольц обвинил российское руководство "отказе от диалога" по мирному урегулированию регионального конфликта на Украине. Такое высказывание европейский политик допустил во время своего выступления в местном Бундестаге. В комментариях в социальной сети X пользователи из германии обвинили главу правительства в отрицании реальности. Они поинтересовались, хочет ли сам Олаф Шольц мира и обвинили его в разжигании кризиса.
Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией", — утверждает он.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Шольц призвал Запад сделать все возможное для укрепления ПВО Украины.
Фото и видео: X / Bundeskanzler Olaf Scholz
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