Канцлер Германии рассказал о необходимости помогать ВСУ.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц призвал страны коллективного Запада приложить все силы для укрепления противовоздушной обороны Украины. Европейский чиновник снова заверил киевский режим в то, что власти ФРГ будут поддерживать страну "столько, сколько потребуется". Соответствующее заявление канцлер Германии сделал на международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference), организованной в Берлине. Эксперт напомнил, что объем военной помощи ВСУ со стороны ФРГ, как оказанной, так и все еще обещанной, исчисляется суммой в 28 миллиардов евро. В германии также передадут армии Киева третью систему Patriot американского производства.

Я хочу всех, кто тут сегодня присутствует, призвать: поддержите нашу инициативу по усилению украинской противовоздушной обороны всем, чем можно. В чем больше всего сейчас нуждается украинская армия, это в боеприпасах и вооружениях ПВО. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Эксперт уточнил, что на предстоящем саммите "Большой семерки" (G7) Германия выступать за предоставление "масштабных и долгосрочных обязательств для Украины". Относительно мер, необходимых для восстановлению бывшей советской республики, немецкий канцлер отметил участникам мероприятия, что говорит о "будущем новом члене ЕС". В Берлине уточнили, что будущее киевского режима находится в составе ЕС. Иностранец призвал частные компании инвестировать в украинскую экономическую систему.

Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України