Шольц признал плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП

В Германии недовольны результатами выборами депутатов в ЕП.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц признал плохие результаты для правящей политической коалиции Германии на прошедших выборах депутатов в Европейский парламент. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал на пресс-конференции, выступая совместно с чилийским президентом Габриэлем Боричем. Трансляция события велась на официальном сайте кабинета министров ФРГ.

Результаты выборов для всех трех правящих партий плохие. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Олаф Шольц указал журналистам на необходимость продолжать делать свою работу для того, чтобы заручиться большей поддержкой со стороны местных избирателей. Эксперт полагает, что прорыв правых сил в ЕП не может не беспокоить власти, а происходящее в регионе "не должно стать обыденностью". Однако немецкий канцлер не стал отвечать на вопрос о личной ответственности за результаты выборов и возможности проведения досрочных выборов.

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Фото и видео: YouTube / phoenix