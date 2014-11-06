Макрон намерен возглавлять Францию до конца своего президентского срока

Глава Франции заметил, что не может предать доверие избирателей.

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил журналистам о том, что будет возглавлять республику до конца своего президентского срока. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала France 2. Европейский политик заметил, что речь о новом роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) не зайдет в том случае, если политические силы внутри страны смогут друг с другом договориться

Французы доверили мне этот пост во второй раз, и я буду выполнять свои обязанности до конца. Если те силы, которые могут образовать большинство, хотят стабильности, то роспуска парламента не будет. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что Эмманюэль Макрон возглавляет Францию с 2017 года. В 2022 году политик был избран на второй должностной срок. Лидер страны не сможет участвовать в президентских выборах в 2027 году, так как конституция республики не позволяет занимать пост президента более двух сроков.

Макрон не намерен назначать нового премьера Франции до конца Олимпиады.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron