Макрон не намерен назначать нового премьера Франции до конца Олимпиады

Глава Франции объяснил задержку в назначении нового кабмина.

Французский лидер Эмманюэль Макрон не намерен принимать решение о назначении нового премьер-министра до конца летней Олимпиады в Париже. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала France 2.

До середины августа необходимо сосредоточиться на проведении Олимпиады. По мере продвижения партийных переговоров, я должен буду назначить премьера, поручив формирование правительства на как можно более широкой основе. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что ремьер-министр страны Габриэль Атталь подал в отставку после оглашения результатов досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции), которые состоялись 30 июня и 7 июля. Эмманюэль Макрон принял отставку политика, вместе с тем президент попросил правительство Атталя продолжать свою работу до формирования нового кабинета министров.

Ле Пен обвинила Макрона в подготовке "административного переворота".

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron