Макрон подтвердил, что израильские спортсмены смогут выступить на ОИ под своим флагом

Глава Франции указал на разногласия между Израилем и Францией.

Израильские спортсмены смогут принимать участие на летней Олимпиаде в Париже под своим национальным флагом. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала France 2.

Мы будем рады видеть израильских спортсменов во Франции. Они смогут выступить под своим флагом... ответственность Франции обеспечить их безопасность. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Президент страны осудил слова депутата от левой партии "Неподчинившаяся Франция" Тома Порта, который ранее перед общественность указал на то, что "израильской делегации будут не рады в Париже". Парламентарий из Франции требовал от властей того, чтобы израильские атлеты участвовали в соревнованиях под нейтральным флагом и без исполнения гимна в случае победы на состязаниях. Во время своего интервью Эмманюэль Макрон заметил, что был бы рад видеть на торжественной церемонии открытия Олимпиады премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, "несмотря на существующие между ними разногласия".

Макрон намерен возглавлять Францию до конца своего президентского срока.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron