Макрон призвал союзников Украины придать новый импульс поддержке Киева

Глава Франции оценил оперативную обстановку на поле боя для ВСУ.

Западные партнеры киевского режима должны проявить больше активности в деле оказания помощи украинским властям. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце по результатам мероприятия.

Положение Украины на фронте все более и более тяжелое. Союзники должны проявить больше активности в поддержке Киева. Это предполагает принятие сильных решений. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по видеосвязи. Его обращение состоялось в закрытой части мероприятия. В конференции в Елисейском дворце дополнительно принимают участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран Европейского союза.

Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада на Украину.

Фото и видео: YouTube / Élysée