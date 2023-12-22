  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 6:58
130
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Макрон призвал союзников Украины придать новый импульс поддержке Киева

0 0

Глава Франции оценил оперативную обстановку на поле боя для ВСУ.

Западные партнеры киевского режима должны проявить больше активности в деле оказания помощи украинским властям. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце по результатам мероприятия.

Положение Украины на фронте все более и более тяжелое. Союзники должны проявить больше активности в поддержке Киева. Это предполагает принятие сильных решений.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по видеосвязи. Его обращение состоялось в закрытой части  мероприятия. В конференции в Елисейском дворце дополнительно принимают участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран Европейского союза.

Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада на Украину.

Фото и видео: YouTube / Élysée

Теги: военная помощь, всу, елисейский дворец, франция, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии