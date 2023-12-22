Во Франции не исключили любых действий, направленных на осуществление целей союзников в регионе.

Возможность отправки сухопутных войск стран коллективного Запада на территорию Украинв обсуждалась на конференции в Париже, однако присутствующие делегаты не пришли к консенсусу по этому вопросу. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце по результатам мероприятия. Иностранный политик отметил, что международные союзники киевского режима планируют сделать все необходимое для того, чтобы Москвы не одержала вверх в региональном конфликте. Он добавил, что все шаги возможны в том случае, если это будет полезно для осуществления цели.

Сегодня вечером все обсуждалось в свободной и прямой манере. Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Напомним, что встреча в Елисейском дворце состоялась Париже 26 февраля. На конференцию прибыли немецкий канцлер Олаф Шольц, польский лидер Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Вашинготон на мероприятии представлял помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен, а Великобританию - глава министерства по иностранным делам Дэвид Кэмерон

Макрон выразил соболезнования в связи со смертью российского оппозиционера.

Фото и видео: YouTube / Élysée