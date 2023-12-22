Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Навального*

Глава Франции опубликовал пост по поводу гибели оппозиционера в социальных сетях.

Французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским публично выразил соболезнования в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Короткое послание европейский политик адресовал близким и родным погибшего в заключении активиста.

В современной России свободных людей сажают в ГУЛАГ и приговаривают к смерти. Гнев и возмущение. Я отдаю дань памяти Алексею Навальному, его преданности и мужеству. заявление главы Франции в соцсетях

Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов

Фото и видео: YouTube / Élysée