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Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Навального*

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Глава Франции опубликовал пост по поводу гибели оппозиционера в социальных сетях.

Французский лидер  Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским публично выразил соболезнования в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Короткое послание европейский политик адресовал близким и родным погибшего в заключении активиста.

В современной России свободных людей сажают в ГУЛАГ и приговаривают к смерти. Гнев и возмущение. Я отдаю дань памяти Алексею Навальному, его преданности и мужеству.

заявление главы Франции в соцсетях

Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов

Фото и видео: YouTube / Élysée

Теги: алексей навальный, франция, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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