Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Навального*

Французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским публично выразил соболезнования в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Короткое послание европейский политик адресовал близким и родным погибшего в заключении активиста.
В современной России свободных людей сажают в ГУЛАГ и приговаривают к смерти. Гнев и возмущение. Я отдаю дань памяти Алексею Навальному, его преданности и мужеству.
заявление главы Франции в соцсетях
Макрон раскрыл подробности двустороннего соглашения с Украиной.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов
Фото и видео: YouTube / Élysée
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