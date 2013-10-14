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Петербуржцы почтили память жертв теракта в школе Беслана
Сегодня, 21:08
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Петербуржцы почтили память жертв теракта в школе Беслана

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Трагедия произошла 1 сентября 2004 года.

Вечером 3 августа петербуржцы почтили память жертв теракта в школе Беслана. Ежегодную акцию провели активисты движения "Весна". Информация появилась в Telegram-канале движения. 

Акция состоялась в 20:00 на Малой Садовой улице. Петербуржцы пришли с плакатом, на котором изображены портреты 333 погибших. Также активисты выложили свечами слово "Беслан".

Каждое 3 сентября мы видим скорбь и слезы на глазах пришедших. И мы знаем, что ровно через год снова встретим этих людей. Как бы страшно и больно не было, это трагедия, которую нельзя забыть.

написали активисты в своем Telegram-канале

Днём почтили память жертв теракта в Беслане в Малоохтинском парке. Также у храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте в память о погибших прошла лития. У стихийного мемориала на Сенной петербуржцы возложили цветы и зажгли свечи в память о жертвах терактов. 

Напомним, 17 лет назад в школе №1 города Беслан произошла трагедия. Во время праздничной линейки 1 сентября террористы захватили здание. На тот момент в школе находилось 1128 человек, их удерживали в заминированном здании в течение 3-х дней. На третий день школу подорвали. В результате трагедии погибло 314 человек из числа заложников, из них 186 детей.

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА

Теги: акция памяти, беслан, теракт
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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Власов Славян
Сегодня 21:44

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