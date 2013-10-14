Трагедия произошла 1 сентября 2004 года.

Вечером 3 августа петербуржцы почтили память жертв теракта в школе Беслана. Ежегодную акцию провели активисты движения "Весна". Информация появилась в Telegram-канале движения.

Акция состоялась в 20:00 на Малой Садовой улице. Петербуржцы пришли с плакатом, на котором изображены портреты 333 погибших. Также активисты выложили свечами слово "Беслан".

Каждое 3 сентября мы видим скорбь и слезы на глазах пришедших. И мы знаем, что ровно через год снова встретим этих людей. Как бы страшно и больно не было, это трагедия, которую нельзя забыть. написали активисты в своем Telegram-канале

Днём почтили память жертв теракта в Беслане в Малоохтинском парке. Также у храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте в память о погибших прошла лития. У стихийного мемориала на Сенной петербуржцы возложили цветы и зажгли свечи в память о жертвах терактов.

Напомним, 17 лет назад в школе №1 города Беслан произошла трагедия. Во время праздничной линейки 1 сентября террористы захватили здание. На тот момент в школе находилось 1128 человек, их удерживали в заминированном здании в течение 3-х дней. На третий день школу подорвали. В результате трагедии погибло 314 человек из числа заложников, из них 186 детей.

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА