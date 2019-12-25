В Петербурге почтили память жертв теракта в школе Беслана

Трагедия произошла 1 сентября 2004 года.

В Малоохтинском парке почтили память жертв теракта в Беслане. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

В ежегодной акции приняли участие представители Республики Северная Осетия-Алания в Северо-Западном федеральном округе, участники детских общественных объединений, педагоги, родители, непосредственные участники тех трагических событий, а также губернатор Александр Беглов. Присутствующие возложили цветы к памятникам "Детям Беслана" и "Воинам, погибшим на Кавказе", которые установлены в парке.

Также у храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте в память о погибших прошла лития. Участники российского движения школьников Петербурга передали фигурку ангела-хранителя города в музей Школы №1 Беслана в знак того, что город на Неве помнит и чтит память погибших. И у станции метро "Сенная площадь" волонтеры памятные значки в форме голубей с бело-голубой лентой – символом мира. У стихийного мемориала на Сенной петербуржцы возложили цветы и зажгли свечи в память о жертвах терактов.

Напомним, 17 лет назад в школе №1 города Беслан произошла трагедия. Во время праздничной линейки 1 сентября террористы захватили здание. На тот момент в школе находилось 1128 человек, их удерживали в заминированном здании в течение 3-х дней. На третий день школу подорвали. В результате трагедии погибло 314 человек из числа заложников, из них 186 детей.

Фото: пресс-служба Смольного