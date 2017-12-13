Опубликовано видео избиения медработников в Ельце Липецкой области

Следственный комитет опубликовал видео происшествия с камер наблюдения.

Этот инцидент произошел 24 января 2018 года в Елецкой городской больнице №2 (Липецкая область). Сейчас следственный комитет опубликовал видео происшествия.

По факту причинения телесных повреждений медицинским работникам 16-летним и 20-летним молодыми людьми возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из-за хулиганских побуждений".

По версии следствия, в ночь на 24 января за медицинской помощью обратился 20-летний неадекватный молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Парню оказали первичную реанимационную помощь, но пациент остался недоволен оказанными услугами и затеял скандал и затеял драку, нанеся несколько ударов кулаками по голове врача - анестезиолога. Трое знакомых, которые ожидали в коридоре, услышав крики влетели в кабинет. При этом 16-летний подросток несколько раз ударил врача по голове.

Медработника с черепно-мозговой травмой госпитализировали. Кроме того телесные повреждения получили и другие медработники, заведующий реанимационного отделения и медсестра, которая оказывала медпомощь.

В рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются степень и тяжесть причиненного медикам вреда. В ходе предварительного следствия с учетом выводов судебно-медицинской экспертизы будет дана правовая оценка действиям каждого участвовавшего в избиении медиков в зависимости от их роли. СУ СК РФ по Липецкой области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации