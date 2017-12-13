Зоологи спасли тюлененка с острова Гогланд

Детеныш пробудет под присмотром специалистов около двух месяцев.

27 февраля подошла к концу спасательная операция тюлененка, которого обнаружили вчера на острове Гогланд. Малыша доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих петербургского Водоканала.

Известно, что 26 февраля феврая в центр поступил звонок от метеорологической службы острова. Они сообщили, что обнаружили на суше детеныша серого тюленя. Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская пытались найти вертолет, чтобы как можно быстрее добраться до малыша.

Сегодня вертолет удалось найти. Пока продолжались поиски транспорта, метеорологи поместили животное в темное прохладное помещение и наблюдали за ним всю ночь. Утром детеныша в клетке доставили в центр, расположенный на территории очистных сооружений ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" в поселке Репино.

Специалисты рассказали, что тюлененку не больше 10 дней. Он находится в удовлетворительном состоянии и весит 12 килограммов. Для самостоятельной жизни ему не хватает около 70% массы тела. Он пробудет под наблюдением около двух месяцев.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих напоминает, что сейчас начинается сезон размножения серых тюленей и кольчатой нерпы. В случае, если на берегу будет замечен детеныш, нельзя пытаться оказать ему помощь самостоятельно. Необходимо позвонить по телефону горячей линии 699-23-99.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что из приграничной зоны с Финляндией российские зоологи пытаются спасти потерявшегося тюлененка.