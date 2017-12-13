Из приграничной зоны с Финляндией российские зоологи пытаются спасти потерявшегося тюлененка

В Петербурге ищут вертолет для спасения тюлененка с острова в Финском заливе

В Петербургском Центре реабилитации морских млекопитающих пытаются спасти с острова в Финском заливе отбившегося от мамы тюлененка. Малыш отошел слишком далеко от воды и находится в бедственном положении. Сейчас специалисты пытаются найти вертолет, чтобы добраться до ластоногого раньше, чем произойдет непоправимое.

Тюлененка обнаружили около северного маяка на острове Гогланд. Территория располагается в 180 километрах в западном направлении от Северной столицы. Эксперты отмечают, что до ближайшей воды малышу придется самостоятельно пройти около трех километров. Однако, он не сможет преодолеть такое расстояние. Молодой серый тюлень не сможет обойтись без помощи людей, он нуждается в помощи. Однако, пока что непонятно каким способом доставить его в Центр реабилитации. Зоологи беспокоятся о сложившейся ситуации, ведь попасть на остров будет сложно, а времени не так много. Еще одним осложняющим фактором является то, что транспортное средство должно обладать допуском в пограничную зону.

Фото: Вконтакте/Спасение тюленей