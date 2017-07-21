  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:18
170
nastya960
Код вставки плеера

Видео: в Находке выхаживают тюлененка в угольной пыли

0 0

Малышу три недели отроду.

Сотрудники реабилитационного центра "Тюлень" в Приморье выхаживают спасенного в Находкинском порту детеныша тюленя. Из-за угольной пыли его белая шерсть стала почти абсолютно черной. Об этом сообщает центр на своей странице в Facebook.

Вот такого тюленя привезли сегодня ночью из Находкинского торгового порта. Это самка недель трех отроду, недолинявший белёк. Присмотритесь, это мех, который обычно бывает белым. Но не в этот раз. То, что дало такую окраску, это угольная пыль. В легких то же самое.

Центр "Тюлень"

Владимир Путин ранее поручил Минприроды привести работу порта Находки в соответствии с экологическими требованиями.

Ранее найденный на Финском заливе тюлененок начал набирать вес.
Фото и видео: Реабилитационный центр "Тюлень"/ Facebook

Теги: находка, тюлененок, тюлени
Категории: Лента новостей, Новости России,

Оставить комментарий