Спасенный в 2019 году тюлененок начал набирать вес

Милое видео появилось в интернете.

Найденный в начале марта на берегу Финского залива тюлененок начал набирать вес. Об этом рассказали основатели "Фонда друзей балтийской нерпы" в социальных сетях.

Потерянную родителями серую девочку нашли в деревне Гакково. Сейчас она продолжает восстанавливаться. По словам специалистов, кушает тюленька пять раз в день из трубочки, спит на полотенцах. Пока не перелиняла.

Напомним, истощенного тюлененка возрастом около 3-4 дней нашел житель Ленобласти вечером 6 марта. Малышка весила всего 13,5 кг вместо положенных 40 кг. Молодую самочку поместили в карантинный блок.

С начала марта вероятность обнаружения детенышей тюленей или нерп на берегу Финского залива и Ладожского озера возрастает. Специалисты просят сообщать о малышах по телефону 699-23-99.

Ранее мы писали, что петербургские нерпы остались без домиков из-за непогоды.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99