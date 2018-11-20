Петербургские нерпы остались без домиков из-за непогоды

Обильные снегопады разрушили планы активистов.

Аномальные снегопады разрушили планы петербургских активистов. Они не смогли в срок построить домики для нерп. Об этом сообщается в группе "Спасение тюленей".

Активисты отметили, что выпавший снег негативно повлиял на состояние льда в тех местах, где планировалось строительство. Они напомнили, что снег притапливает даже очень прочный лед, вследствие чего на поверхности образуется вода. После мокрый лед прогибается вниз под тяжестью снежной насыпи. Таким образом домики для нерп затапливаются водой и становятся непригодными для заселения животными.

Несмотря на возникшие трудности, активисты не намерены сдаваться. Они пообещали, что работа будет продолжена и у нерп обязательно появится жилье.

Ранее мы писали, что под Петербургом рыбаки спасли двух тюленей, застрявших в снастях.

Фото, видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99