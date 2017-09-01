Под Петербургом рыбаки спасли двух тюленей, застрявших в снастях

Также нерпята стали первыми в мире "обладателями" устройствами спутниковой телеметрии.

В понедельник, 12 ноября, под Петербургом шлиссельбургские рыбаки спасли двух тюленей, застрявших в снастях. Об этом сообщили в "Фонде друзей балтийской нерпы".

Нерпам сказочно повезло в этой ситуации, так как мережа лежала на мелководье и ее верхний край торчал над поверхностью воды. Поэтому у нерп оставалась возможность делать вдохи и избежать утопления. Войти внутрь снасти они смогли замечательно, а чтобы вылезти обратно - ума уже не хватило. Поэтому они и были пойманы рыбаками с поличным отмечат в фонде

Рыбаки назвали счастливчиков Минька и Мишка.

Помимо этого, нерпята стали первыми в мире "обладателями" устройствами спутниковой телеметрии.

Вместе с хорошо известным морским биологам человеком - Дмитрием Глазовым мы убедились в том, что нерпы здоровы и не имеют травм, наобнимали и хорошенько наваляли толстые, меховые нерпячьи бока, быстро приклеили на шерсть новенькие передатчики, отвезли их на место поимки и выпустили в Ладогу отмечают активисты

Так, трекеры теперь будут в течении нескольких месяцев присылать информацию о местонахождении и перемещениях животных. Отметим, что до сих пор исследователи не обладали этими данными. Таким образом эти данные "расскажут" каким образом нерпы используют акваторию Ладожского озера.

Ранее мы сообщали о том, что где и как живет петербуржский енот, которого выбросили на улицу

Видео и фото: "Фонд друзей балтийской нерпы"/вк