В Кингисеппе нашли заплутавшего в лесу тюлененка

Бедное животное, оказавшееся на берегу, в поисках дома проползло порядка 150 метров.

В Кингисеппском районе Ленобласти неподалеку от поселка Саркюля был обнаружен тюлененок. Бедное животное, оказавшееся на берегу, в поисках дома проползло порядка 150 метров. Об этом сообщает сетевое издание "Мойка78".

Нашли тюленьку ещё позавчера, когда она лежала метрах в пятидесяти от воды. Звонить никуда они не стали, а оставили найденыша там, где и нашли. На следующий день приехали и увидели, что тюленёнок пополз вглубь леса. - сообщили в центре помощи тюленям.

Спасителями потеряшки стали сотрудники центра помощи тюленям, а также местные жители, волонтеры и даже работники предприятий 47 региона.

Искать тюлененка отправил инспектор заказника "Кургальский" Евгений Белик. Он не смог отыскать следов самки на берегу, и забрал потеряшку. Малыша доставили в центр. Волонтеры отметили, что в спасательной операции им помогли сотрудники Дирекции ООПТ Ленинградской области и компании "Nord Stream 2 AG", которая строит газопровод "Северный поток — 2". Они эвакуировали редкое животное, которое теперь находится в заботливых руках человека.

Источник: сетевое издание "Мойка78"