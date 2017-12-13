На проспекте Ветеранов уплывают машины: в районе зафиксирован потоп

В Кировском районе поток воды перекрыл улицу.

В Кировском районе местные жители жалуются на неожиданный потоп. Около дома под номером 88 на проспекте Ветеранов припаркованные машины тонут в сточной воде. Что именно привело к данной ситуации, пока что непонятно. Петербуржцы обсуждают возможный прорыв трубы, обеспечивающей водоснабжение или даже канализационный сток.

В социальной сети “Вконтакте” пользователи выложили снимки с места инцидента. Сообщается, что действие происходит через дорогу от Таллинского универсама. Вода прибывает с необычной скоростью. С каждой минутой количество пострадавших машин увеличивается.

На место еще не приехали экстренные аварийные службы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

