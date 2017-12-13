Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 9:45
0
lesjasap
648
Код вставки плеера

На проспекте Ветеранов уплывают машины: в районе зафиксирован потоп

0
 
 

В Кировском районе поток воды перекрыл улицу.

В Кировском районе местные жители жалуются на неожиданный потоп. Около дома под номером 88 на проспекте Ветеранов припаркованные машины тонут в сточной воде. Что именно привело к данной ситуации, пока что непонятно. Петербуржцы обсуждают возможный прорыв трубы, обеспечивающей водоснабжение или даже канализационный сток. 

В социальной сети “Вконтакте” пользователи выложили снимки с места инцидента. Сообщается, что действие происходит через дорогу от Таллинского универсама. Вода прибывает с необычной скоростью. С каждой минутой количество пострадавших машин увеличивается. 

На место еще не приехали экстренные аварийные службы. 

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: потоп , прорыв трубы , проспект ветеранов
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5