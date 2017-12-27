Все происшествия в Петербурге за 30 января: фото и видео

Канал Piter.tv подготовил для вас ежедневную подборку всех происшествий за последние 24 часа.

30 января в Санкт-Петербурге продолжилась череда ДТП и пожаров. Дорожные происшествия происходили и по вине гололеда, и просто по человеческой неосторожности. Не обошлось и без пожаров. Примечательно, что сегодня оба инциндетна имели место быть одновременно.

В результате аварий и ремонта дорог, сотни петербуржцев утром пришли на работу позже, чем положено, так как город с самого утра встал в пробках.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 30 января 2018

1. В аварии на Октябрьской набережной водитель получил тяжелые травмы. Дорогу не поделили сразу четыре автомобиля. Одного из водителей в тяжелом состоянии доставили в больницу. Авария случилась по вине 24-летнего пострадавшего. Он не справился с управлением и вылетел на встречку, где в него врезались три других авто.

2. На Звездной улице ночью сгорел старый автомобиль. Насколько старый не сообщается, но очевидцы квалифицировали его, как "потрёпанный жизнью" . Примечательно, что авто не было припарковано, а стояло на дороге. По предварительной версии, не выдержал двигатель.

3. ДТП и ремонт дороги привели к 7-балльным пробкам в Петербурге. Причиной транспортных заторов стали многочисленные аварии и ремонтные работы на проезжей части дорог.

4. В Кировском районе петербурженка угнала автомобиль, чтобы добраться до дома. А почему бы и нет? Девушка пришла сама в полицию с повинной. Сказала, что просто хотела доехать до дома.

5. В Мурино во дворе дома на Охтинской аллее вспыхнула машина. У грузовика что-то загорелось под капотом. Что именно, не сообщается. Люди пытались потушить огонь сами, но все их попытки оказались тщетны.

6. На Пулковском шоссе сразу два ДТП. В кадр попали аварии с участием легковых автомобилей. По словам автора видео, оба происшествия разделяло расстояние меньше километра. В одном месте два серых хэтчбека "поцеловались" с белым седаном. Чуть дальше черный джип догнал бежевый седан с маркировкой ЛСР.

7. BMW развалился пополам при ударе о столб в Петербурге. Старенький немец буквально развалился на части. Автомобилисты отметили, что дорога в этом месте действительно была скользкой. Водитель выжил чудом.

8. Пожар в поселке Отрадное унес две жизни. Инцидент произошел утром в доме 38 по 10-ой линии поселка Отрадное. Спасатели рассказали, что выгорело помещение 30 квадратных метров. В доме нашли тела мужчины и женщины.

9. В Ленобласти междугородний автобус врезался в забор на обочине. Странное ДТП произошло во Всеволожском районе. Автобус выехал на встречку и врезался в забор. Водителя нашли мертвым. Вероятно ему стало плохо за рулем.

10. В Петербурге жители Советской улицы жалуются на "писающий" столб. Такой вот фонтан. Пешеходную зону открыли недавно после ремонта. Судя по всему, что-то осталось все-таки недоделанным.

11. "Проспект Просвещения" закрыли для пассажиров. Ну и напоследок. Все едут домой, забывают вещи, а значит, закрываются станции метро.