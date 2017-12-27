Видео: на Пулковском шоссе сразу два ДТП

Сегодня днем, 30 января, на Пулковском шоссе в Петербурге произошли сразу два ДТП.

На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП. Канал Piter.TV публикует видео с места происшествия.

Мобильный корреспондент прислал в редакцию Piter.TV два ролика, снятых в 10.30 на Пулковском шоссе. В кадр попали аварии с участием легковых автомобилей. По словам автора видео, оба происшествия разделяет расстоянее меньше километра. В одном месте два серых хэтчбека "поцеловались" с белым седаном. Чуть дальше черный джип догнал бежевый седан с маркировкой ЛСР.

Водители и пассажиры не пострадали. Однако происшествия мешают дорожному движению. В первом случае заняты крайняя левая полоса и часть средней полосы. Во втором случае автомобили расположились на крайней левой полосе.

Ранее мы писали, что в Мурино во дворе дома на Охтинской аллее вспыхнула машина.

Видео: Piter.TV