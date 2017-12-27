В Ленобласти междугородний автобус врезался в забор на обочине

Водителя нашли мертвым.

30 января во Всеволожском районе Ленобласти на въезде в Янино-1 произошла серьезная авария. Очевидцы сообщили, что в кювете лежит пассажирский автобус.

Инцидент произошел около часа дня напротив ПЕТРОСПОРТа. По неустановленным причинам автобус выехал на встречную полосу движения, съехал в яму, где врезался в забор.

На место происшествия приехала реанимация. Водителя нашли мертвым. По вредварительной версии мужчине стало плохо. Больше в автобусе никого не было. Обстоятельства случавшегося уточняются.

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