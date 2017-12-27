Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Вчера, 14:48
0
nadiputintseva
1886
Код вставки плеера

В Ленобласти междугородний автобус врезался в забор на обочине

0
 
 

Водителя нашли мертвым.

30 января во Всеволожском районе Ленобласти на въезде в Янино-1 произошла серьезная авария. Очевидцы сообщили, что в кювете лежит пассажирский автобус.

Инцидент произошел около часа дня напротив ПЕТРОСПОРТа. По неустановленным причинам  автобус выехал на встречную полосу движения, съехал в яму, где врезался в забор.

На место происшествия приехала реанимация. Водителя нашли мертвым. По вредварительной версии мужчине стало плохо. Больше в автобусе никого не было. Обстоятельства случавшегося уточняются. 

Видео, фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дтп , новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5