ДТП и ремонт дороги привели к 7-балльным пробкам в Петербурге

Санкт-Петербург стоит в семибалльных пробках: заторы образовали аварии и ремонтные работы.

Утром 30 января Санкт-Петербург захватили непривычные для данного времени 7-балльные пробки. Причиной транспортных заторов стали многочисленные аварии и ремонтные работы на проезжей части дорог.

В частности, в результате ДТП на проспекте Маршала Блюхера машины могут проезжать только по одной полосе. На данном участке скопилась пятикилометровая пробка.

Возмущаются жители Рыбацкого. Там сотрудники дорожной службы перекрыли сразу две полосы. Причиной стали работы с канализационной системой на проезжей части.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб