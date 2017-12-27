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В аварии на Октябрьской набережной водитель получил тяжелые травмы

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В Невском районе массовое ДТП закончилось госпитализацией одного из водителей.

Вечером в Невском районе произошла авария из четырех автомобилей.В результате столкновения травмы получил один пострадавший. Мужчину госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. 
 
В ДТП попали четыре иномарки. Они врезались друг в друга на Октябрьской набережной около дома номер 32. Сообщается, что с управлением не справился 24-летний автомобилист “Ниссана Альмера”. Именно он пострадал больше всех. Его машина вылетела на встречную полосу, где ее “сбили” три транспортных средства: “Мерседес”, “Хендай Солярис” и “Дэу Нексия”.
 
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
 
Видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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Теги: авария , дтп , октябрьская набережная , пострадал человек
Категории: Новости СПб ДТП

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