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В Кировском районе петербурженка угнала автомобиль, чтобы добраться до дома
Сегодня, 10:03
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lesjasap
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В Кировском районе петербурженка угнала автомобиль, чтобы добраться до дома

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В Кировском районе преступница-рецидивистка угнала чужой автомобиль “Ситроен”, Женщину поймали. Она сообщила, что просто хотела добраться до дома. 
 
Владелец иномарки обратился в полицию. Он рассказал, что машина была припаркована у дома номер 67 корпус 3 по проспекту Ветеранов. Через 10 минут в правоохранительные органы пришла злоумышленница, которая решила дать явку с повинной. Женщина раскаялась в содеянном. По ее словам, она не хотела совершать преступление, ей просто нужно было как-то добраться до дома. 
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Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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