В Кировском районе петербурженка угнала автомобиль, чтобы добраться до дома

В Кировском районе преступница-рецидивистка угнала чужой автомобиль “Ситроен”, Женщину поймали. Она сообщила, что просто хотела добраться до дома.

Владелец иномарки обратился в полицию. Он рассказал, что машина была припаркована у дома номер 67 корпус 3 по проспекту Ветеранов. Через 10 минут в правоохранительные органы пришла злоумышленница, которая решила дать явку с повинной. Женщина раскаялась в содеянном. По ее словам, она не хотела совершать преступление, ей просто нужно было как-то добраться до дома.