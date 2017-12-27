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На Звездной улице в ночь сгрел старый автомобиль

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В Московском районе сгорел "потрепанный жизнью" автомобиль.

В ночь на Звездной улице сгорел автомобиль. Инцидент произошел около дома номер 3. Как рассказывают очевидцы событий, машине не была припаркована, а стояла на дороге. Они услышали резкий хлопок, после чего произошло возгорание. Сообщается, что 
 
По предварительной информации, в транспортном средстве загорелся двигатель. Иномарка полностью выгорела. Сведений о пострадавших нет. Другие автомобили пожар не затронул. 
 
На месте работали спасатели и сотрудники полиции. 
 
 
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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Теги: возгорание , звездная улица , машина , московский район , пожо
Категории: Новости СПб

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