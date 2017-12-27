На Звездной улице в ночь сгрел старый автомобиль

В Московском районе сгорел "потрепанный жизнью" автомобиль.

В ночь на Звездной улице сгорел автомобиль. Инцидент произошел около дома номер 3. Как рассказывают очевидцы событий, машине не была припаркована, а стояла на дороге. Они услышали резкий хлопок, после чего произошло возгорание. Сообщается, что

По предварительной информации, в транспортном средстве загорелся двигатель. Иномарка полностью выгорела. Сведений о пострадавших нет. Другие автомобили пожар не затронул.

На месте работали спасатели и сотрудники полиции.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб