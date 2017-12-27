Все происшествия Петербурга за 16 января: фото и видео

Piter.tv сделал подборку основных происшествия за сегодняшний день, 16 января.

В Санкт-Петербурге 16 января не стало исключением и в этот день собралось не малое количество происшествий. В данном материале собраны основные события за сутки. Чтобы узнать подробнее о каждой из них необходимо пройти по ссылке, также с помощью этого клика удастся посмотреть фото или видео новости.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 16 января: обзор происшествий за сутки



1. Девочку из петербургского детдома "похитил" и соблазнил взрослый мужчина. В Приморском районе сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетнюю девочку в постели со взрослым мужчиной. Правда взрослым мужчиной назвают 18-летнего юношу. Однако это не облегчает ситуацию.

2. На Краснопутиловской петербуржец умер во время тренировки в спортивном зале. Печальная истрия о том, как спорт может повлиять на здоровье в плохую сторону. Утром 15 января в одном из спортзалов Северной столицы погиб чересчур старательный посетитель. Сообщается, что мужчина переусердствовал с тяжелыми нагрузками.

3. В Петербурге похитили маленького сына генерального директора одной из городских строительных компаний. Петербургский бизнесмен переживают трагедию. Его шестилетнего сына насильно затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Однако позже предприниматель из Петербурга обвинил тещу в похищении сына.

4. На Просвещения посередине дороги сгорел микроавтобус. Петербуржцы видели ужасающую картину на дороге Петербурга. Прямо на проезжей части загорелся микроавтобус. По предварительной информации, водителя подвела проводка.

5. Кондитерский завод "Артель Сахар" хранил выпечку на полу цеха. На заводе кондитерской фабрики "Артель Сахар" мучная продукция хранилась на полу промышленного цеха, вместе со сырьем. Неправильное хранение было обнаружено в ходе проверки на предприятии.

6. В петербургской администрации нашли могилу телевизора. И смех и грех: жители Кировского района были весьма удивлены, когда в коридоре администрации наткнулись на могилу телевизора.

Фото: Pixabay, ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Pikaby