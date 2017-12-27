Девочку из петербургского детдома "похитил" и соблазнил взрослый мужчина

В Приморском районе заведено дело в отношении мужчины, совратившего 14-летнюю петербурженку.

В Приморском районе сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетнюю девочку в постели со взрослым мужчиной.

Сообщается, что днем 15 января в правоохранительные органы обратилась заведующая коррекционным детским домом. Женщина рассказала том, что пропавшая 12 января ученица вернулась. По информации от беглянки, педагог узнала, что 14-летняя девочка все это время находилась в жилой квартире по улице Червонного Казачества. Там она проводила ночи в компании 18-летнего юноши. Молодые люди вступали в интимную близость.

В настоящее время школьница госпитализирована в пятую детскую городскую больницу для освидетельствования. Полиция устанавливает местоположение петербуржца, соблазнившего несовершеннолетнюю.