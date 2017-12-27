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Девочку из петербургского детдома "похитил" и соблазнил взрослый мужчина
Сегодня, 9:14
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lesjasap
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Девочку из петербургского детдома "похитил" и соблазнил взрослый мужчина

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В Приморском районе заведено дело в отношении мужчины, совратившего 14-летнюю петербурженку.

В Приморском районе сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетнюю девочку в постели со взрослым мужчиной.
 
Сообщается, что днем 15 января в правоохранительные органы обратилась заведующая коррекционным детским домом. Женщина рассказала том, что пропавшая 12 января ученица вернулась. По информации от беглянки, педагог узнала, что 14-летняя девочка все это время находилась в жилой квартире по улице Червонного Казачества. Там она проводила ночи в компании 18-летнего юноши. Молодые люди вступали в интимную близость. 
 
В настоящее время школьница госпитализирована в пятую детскую городскую больницу для освидетельствования. Полиция устанавливает местоположение петербуржца, соблазнившего несовершеннолетнюю.
Теги: детский дом , несовршеннолетняя , приморский район , пятая городская детская больница , соблазнение , улица червонного казачества
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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