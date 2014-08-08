В Красноярском крае директор детдома фиктивно трудоустраивал знакомых

Супруги успели потратить на личные нужды более 5,5 млн рублей, выделяемых работникам учреждения.

На территории Березовского района завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора детского дома и его жены. Согласно инфорации от пресс-службы Следственного комитета по российскому региону, пара обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с фиктивным трудоустройством граждан (по части 4 статьи 159 УК РФ). Известно, что супруга подозреваемого являлась инспектором по кадрам в том же учреждении.

В надзорном ведомстве уточнили, что в период с 2013 по 2023 годы фигуранты расследования фиктивно трудоустраивали своих знакомых на различные должности. В частности, речь идет о должности инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, подсобного рабочего, обувщика и прочих. Однако фактически принятые на работу сотрудники рабочие обязанности не выполняли. Обвиняемые издавали фиктивные приказы о трудоустройстве работников и выплате им стимулирующих выплат. В табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда злоумышленниками вносились недостоверные сведения об отработанном людьми времени.

Фигуранты убеждали работников, что денежные средства, выделенные на оплату труда работников, будут потрачены на улучшение материально-технического обеспечения детского дома, в реальности же супруги присваивали их себе и распоряжались по своему усмотрению. пресс-служба СК РФ по региону

В общей сложности за указанный период супруги похитили денежные средства на общую сумму, превышающую 5,5 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в местную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в судебную инстанцию для рассмотрения материалов по существу.

По делу об убийстве ребенка в Бердянске задержали 14-летнюю девочку.

Фото и видео: ГСУ СК по Красноярскому краю