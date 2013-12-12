По делу об убийстве ребенка в Бердянске задержали 14-летнюю девочку

Следователи проверяют данные о других вероятных преступлениях подростка.

По уголовному делу об убийстве семилетнего ребенка в Бердянске Запорожской области представители Следственного комитета задержали 14-летнюю девочку. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы надзорного ведомства по новому региону страны. Известно, что несовершеннолетняя девочка уведомила сотрудников правоохранительных органов о еще нескольких жертвах. В отношении подростка ведется расследование по пункту "в" части 2 статьи 195 УК РФ. В надзорном ведомстве полагают, что 16 мая в вечернее время молодая девушка встретила малолетнюю на улице, после чего предложила той прогуляться в сторону лесополосы. Во время прогулки подозреваемая нанесла девочке не менее трех ударов молотком в область головы. Смерть ребенка наступила на месте происшествия в результате открытой черепно-мозговой травмы. На допросе местная жительница призналась в содеянном.

Представители Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и эксперты Донецкого филиала Судебно-экспертного центра СК России проводят работу по поиску иных потерпевших. пресс-служба СК РФ по Запорожью

Будует проведен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрические тесты.

В Челябинской области в цирке разбилась гимнастка.

Фото и видео: Следственный комитет России