В Челябинской области в цирке разбилась гимнастка

Известно, что 22-летняя девушка выполняла трюк без страховки и пассировки.

Уголовное дело возбуждено на территории российского города Магнитогорск, расположенного в Челябинской области, по факту смерти 22-летней гимнастки. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета страны. В надзорном ведомстве уточнили, что девушка без страховки выполняла акробатический трюк, что и стало причиной ее гибели.

Следователь Правобережного межрайонного следственного отдела СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). пресс-служба СК РФ по региону

Согласно предварительным сведениям, 17 мая неустановленные должностные лица из Магнитогорского государственного цирка нарушили требования охраны труда. Они допустили артистку без страховки и пассировки к выполнению акробатического трюка на аппарате "Колесо смелости". Гимнастка упала на арену. Далее потерпевшая скончалась в машине скорой помощи от полученных травм. Следователи подчеркнули, что был произведен осмотр места происшествия, а также запрошена необходимая документация у руководства учреждения. Допрошены свидетели трагедии и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

По факту смертельного ДТП с байкером и полицейским авто в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Следственный комитет по региону