Воспитанник детского дома оказался в больнице после задержания на "Сенной площади"

Он отказался предъявить проездной, после чего столкнулся с насилием со стороны работников метро.

Накануне в Северной столице 17-летний выходец из детского дома попал в больницу после того, как его задержали сотрудники метрополитена в вестибюле станции "Сенная площадь", – сообщает 78.ru.

Издание со ссылкой на директора детского дома сообщает, что парня при задержании душили и избивали. Врачи диагностировали у молодого человека ушиб носа, ушиб мягких тканей головы, а также множественные ссадины лица, шеи и головы. Однако в целом его состояние характеризуется как удовлетворительное.

В то же время известно, что подросток вместе с товарищем перелезли через один турникет, после чего и столкнулись с сотрудниками службы безопасности. На требование предъявить проездные билеты один из парней ударил инспектора головой в лицо, в связи с чем был обездвижен до прибытия полиции.

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Фото: Piter.TV