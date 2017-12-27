В Петербурге похитили маленького сына генерального директора одной из городских строительных компаний

В Петербурге неизвестные похитили несовершеннолетнего мальчика, насильно затащив его в машину.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга занялись поиском похитителей шестилетнего мальчика. Отец несовершеннолетнего заявил, что его сына насильно посадили в автомобиль и увезли.

Известно, что 15 января 2018 года, в 20.34, в дежурную часть ОМВД по Петродворцовому району обратился мужчина 1984 года рождения, который является генеральным директором одной из городских строительных фирм. Петербуржец заявил о похищении своего сына.

По его словам инцидент случился 15 января 2018 года, вечером, приблизительно в 20.30, в Петергофе, у дома № 1 по улице Львовской. Злоумышленники насильно посадили ребенка 2011 года рождения во внедорожник серебренного цвета, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Рост мальчика около 110 см, выглядит на 6 лет. Известно, что пострадавший в момент похищения был одет в зимнюю куртку в серо-синий узор, оранжевую вязаную шапку, темно-синие ботинки, черный комбинезон.