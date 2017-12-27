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Предприниматель из Петербурга обвинил тещу в похищении сына
Вчера, 13:38
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lesjasap
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Предприниматель из Петербурга обвинил тещу в похищении сына

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Бизнесмен рассказал полиции о похищении собственного сына бывшей тещей.

Петербургский бизнесмен обратился в правоохранительные органы с заявлением на бывшую тещу. Как рассказал мужчина, пожилая женщина увезла его сына после крупной ссоры со второй бабушкой со стороны отца.
 
Конфликт между родственниками произошел в  Стрельне в районе девяти часов вечера 15 января. Недовольная теща забрала ребенка с Львовской улицы. Во время прогулки к нему подъехал внедорожник, из которого вышла похитительница с двумя мужчинами “кавказской” национальности и увезла малыша. По сообщению пострадавшей пенсионерки, мальчика вырвали из ее рук силой. 
 
В деле разбираются представители следственного комитета. 
Теги: похищение человека , семейная ссора
Категории: Новости СПб

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