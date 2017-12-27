Предприниматель из Петербурга обвинил тещу в похищении сына

Бизнесмен рассказал полиции о похищении собственного сына бывшей тещей.

Петербургский бизнесмен обратился в правоохранительные органы с заявлением на бывшую тещу. Как рассказал мужчина, пожилая женщина увезла его сына после крупной ссоры со второй бабушкой со стороны отца.

Конфликт между родственниками произошел в Стрельне в районе девяти часов вечера 15 января. Недовольная теща забрала ребенка с Львовской улицы. Во время прогулки к нему подъехал внедорожник, из которого вышла похитительница с двумя мужчинами “кавказской” национальности и увезла малыша. По сообщению пострадавшей пенсионерки, мальчика вырвали из ее рук силой.

В деле разбираются представители следственного комитета.