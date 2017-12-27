Кондитерский завод "Артель Сахар" хранил выпечку на полу цеха

Представители пресс-службы Прокуратуры Петербурга рассказали о выявленных нарушениях на заводе кондитерской фабрики “Артель Сахар”. Согласно полученным данным, мучная продукция организации хранилась на полу промышленного цеха, вместе со сырьем.
Неправильное хранение было обнаружено в ходе проверки на предприятии. Также инспекция заметила неудовлетворительное состояние технологического оборудования и антисанитарию.
По результатам проверки в отношении руководства “Артель Сахар” возбуждено административное дело. Далее ситуацией займется Роспотребнадзор. Генерального директора обязали исправить нарушения.
А написать, где находится эта артель было слабо?