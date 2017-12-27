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Кондитерский завод "Артель Сахар" хранил выпечку на полу цеха
Вчера, 14:20
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lesjasap
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Кондитерский завод "Артель Сахар" хранил выпечку на полу цеха

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В промышленном цеху "Артель Сахар" сотрудники хранили выпечку на полу.

Представители пресс-службы Прокуратуры Петербурга рассказали о выявленных нарушениях на заводе кондитерской фабрики “Артель Сахар”. Согласно полученным данным, мучная продукция организации хранилась на полу промышленного цеха, вместе со сырьем.
 
Неправильное хранение было обнаружено в ходе проверки на предприятии. Также инспекция заметила неудовлетворительное состояние технологического оборудования и антисанитарию.
 
По результатам проверки в отношении руководства “Артель Сахар” возбуждено административное дело. Далее ситуацией займется Роспотребнадзор. Генерального директора обязали исправить нарушения.
Теги: артель сахар , завод , кондитерская фабрика , нарушение , роспотребнадзор
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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