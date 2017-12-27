В петербургской администрации нашли могилу телевизора

Администрацию ничего не смутило.

Жители города, которые оказались в администрации Кировского района были весьма удивлены, когда в коридоре они наткнулись на могилу телевизора.

Плазма компании LGрасположена на вертикальном столбе, который заканчивается мраморным подиумом с цветами. Все это в пределах черной оградки.

Петербуржцы рассказали, что чиновники иронии не оценили и сходства с надгробием не нашли. Они ответили, что это всего лишь украшение табло с информацией для жителей района. Умельцы быстро придумали, что же может изображаться на плазменной панели.

Фото: pikabu.ru