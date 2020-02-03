Водонаева ответила на слова Путина после скандала из-за слов о "быдле"

Ряд заявлений телеведущая сделала на интернет-шоу "А поговорить?"

Телеведущая и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева ответила на высказывание президента РФ Владимиру Путину, назвавшего моральными уродами выступающих против выплат материнского капитала. В интервью YouTube-каналу "А поговорить?" Водонаева заявила, что раньше Путин для нее "был мужиком", а после этого случая она не сможет привести президента в пример своему сыну как человека, на которого можно ориентироваться.

Ранее телеведущая и модель жестко раскритиковала решение демографических проблем в России. В частности, она раскритиковала людей, получающих материнский капитал.

На своей странице в Instagram Водонаева заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки" будут заводить детей ради денег. По мнению телеведущей, это в дальнейшем может повлиять на будущие поколения. При этом Водонаева отметила, что семьи, доходы которых превышают прожиточный минимум на человека, не будут получать заявленные средства.

Российский певец Шура (Александр Медведев) считает, что таким образом телеведущая привлекает к себе внимание, чтобы в дальнейшем уйти в политику. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом, а председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать бывшую участницу "Дома 2" за оскорбление россиян.

Видео: А поговорить? / YouTube