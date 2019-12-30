Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

Ранее глава государства предложил ряд новых мер по поддержке российских семей.

Президент РФ Владимир Путин резко отреагировал на мнение людей, выступающих против поддержки государством семей с детьми. Во время встречи с ветеранами ветеранами Великой Отечественной войны в Петербурге, он назвал критиков "моральными уродами".

Глава государства сказал, что даже не мог представить подобное мнение.

"Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды",

— высказался глава государства.

Ранее в ход обращения к Федеральному собранию Путин продлил выплаты пособия на детей до 7 лет включительно. Также глава России предложил увеличить выдавать материнский капитал семьям с первым ребёнком.

Видео: YouTube / SHOWTIME, CNN_1