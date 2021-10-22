Во время шторма петербургские серферы покоряют волны Финского залива

Днем в Финском заливе зафиксировали ураган.

Нет плохой погоды – подумали петербургские серферы и отправились покорять волны Финского залива. Об этом 22 октября очевидцы рассказали в социальных сетях.

Днем в Финском заливе зафиксировали ураган. Порывы ветры достигли 33 метров в секунду. На кадрах можно увидеть, что высота волн достигает метра и больше.

Тем временем в Петербурге по-прежнему разгуливает штормовый ветер, который повалил более 70 деревьев в садах и парках. Из-за непогоды в Сестрорецке затопило парковку жилого комплекса. Спасатели же совершили 39 выездов из-за шторма.

По прогнозу синоптиков, ветер начнет понемногу покидать город. В субботу, 23 октября, погодная ситуация в Петербурге немного улучшится. Днем пройдут умеренные дожди, северный ветер ослабит обороты.

Видео: Telegram / Мегаполис