Власти Петербурга выделили 9 млрд рублей на капремонт учреждений культуры до 2024 года

Уже сейчас идет создание кластера "Открытая сцена" – проекта для коллективов, у которых нет собственной площадки.

Более 9 млрд рублей выделил Смольный на капремонт учреждений Петербурга с 2022 по 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, в этом году планируется начать реконструкцию "Мюзик-Холла", ремонт театра "Мимигранты", Кукольного театра сказки, Филармонии для детей и молодежи. Уже сейчас идет создание кластера "Открытая сцена" – проекта для коллективов, у которых нет собственной площадки. Продолжается строительство Театра танца Бориса Эйфмана на Тучковом буяне.

Отметим, Беглов подтвердил, что на территории Тучкова буяна будет парк, рассматривается возможность организации там площадки для выступлений артистов.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что власти Петербурга намерены отказаться от строительства парка в пользу судебного квартала. Однако в пресс-службе администрации вице-губернатора Николая Линченко сообщили, что пока все по-прежнему, и информации от отмене планов в аппарат не поступало.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на участке напротив набережной Макарова планируется основать и судебный квартал, и парк. Спустя несколько дней стало известно, что власти Петербурга действительно изменят проект парка "Тучков буян".

Ранее Беглов говорил о проекте как о "новой достопримечательности". Начало реализации проекта откладывалось несколько раз, так как не были ясны источники финансирования. Судебный квартал при этом планировалось построить около гостиницы "Охтинская", против этого выступали местные жители.

Ранее муниципальные депутаты требуют от Беглова сохранить концепцию парка "Тучков буян".

Фото: пресс-слжуба Смольного